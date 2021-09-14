Совместное выступление Макаревича и Розенбаума разозлило украинцев (фото)

Приехать в Украину Андрей Макаревич планирует осенью 2022.

Андрей Макаревич поздравил Александра Розенбаума с юбилеем на концерте в БКЗ Октябрьский Санкт-Петербурга. Кроме него с 70-летием певца 13 сентября поздравляли Григорий Лепс и Лариса Долина. Ранее Макаревич отмечал, что любовь России к Розенбауму заслуженная.

Об этом писали РосСМИ.

В Украине подобный поступок артиста вызвал недоумение. Андрей Макаревич был известен своей проукраинской позицией, тогда как Александр Розенбаум "фанат Путина и приверженец войны с Украиной". Так написал в Facebook украинский журналист Айдер Муджабаев.

Его возмутило то, что музыку в очередной раз поставили "вне политики".

В комментариях отметили, что не стоит поддаваться иллюзиям и верить, что у Украины есть "там" друзья.

Отметим, что в открытом доступе на Youtube видео нет, но на кадрах выступления с Ларисой Долиной Розенбаум в той же джинсовой рубашке.

Ранее "Телеграф" писал про то, что репер Моргенштерн из России хотел въехать в Украину с концертом, используя псевдоним как фамилию, но СБУ окончательно подтвердила запрет.