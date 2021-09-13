В СБУ поставили точку в вопросе с гастролями Моргенштерна

В Украине убеждены, что творчество россиянина пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах

Известный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев), который ранее женился на своей возлюбленной — 21-летней блогерше Диларе Зинатуллиной, собрался в Украину с концертами. Однако его планы могут накрыться в связи с новой экспертизой СБУ, согласно которой творчество россиянина "пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.

В ведомстве еще раз напомнили, что Валеев (Моргенштерн) входит в список тех, кто представляет угрозу нацбезопасности Украины. Причем, пересечь границу с РФ он не сможет ни под фамилией Валеев, ни под фамилией Моргенштерн.

В СБУ говорят, что их позиция основана на лингвистической экспертизе. Доказано, что творчество россиянина пропагандирует "культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ". Таким образом, любые концерты данного человека в Украине под стопроцентным запретом.

Напомним, ранее Моргенштерн заявил, что несмотря ни на что он таки приедет в Украину с концертами.