Спільний виступ Макаревича і Розенбаума розлютив українців (фото)

Приїхати в Україну Андрій Макаревич планує восени 2022.

Андрій Макаревич привітав Олександра Розенбаума з ювілеєм на концерті в БКЗ Жовтневий Санкт-Петербурга. Крім нього з 70-річчям співака 13 вересня вітали Григорій Лепс і Лариса Доліна. Раніше Макаревич зазначав, що любов Росії до Розенбаумові заслужена.

Про це писали РосЗМІ.

В Україні подібний вчинок артиста викликав подив. Андрій Макаревич був відомий своєю проукраїнською позицією, тоді як Олександр Розенбаум "фанат Путіна і прихильник війни з Україною". Так написав в Facebook український журналіст Айдер Муджабаєв.

Його обурило те, що музику в черговий раз поставили "поза політикою".

У коментарях відзначили, що не варто піддаватися ілюзіям і вірити, що у України є "там" друзі.

Відзначимо, що у відкритому доступі на Youtube відео немає, але на кадрах виступу з Ларисою Доліної Розенбаум в тій же джинсовій сорочці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що репер Моргенштерн з Росії хотів в’їхати в Україну з концертом, використовуючи псевдонім як прізвище, але СБУ остаточно підтвердила заборону.