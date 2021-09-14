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Спільний виступ Макаревича і Розенбаума розлютив українців (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з виступу в БКЗ Жовтневий Новина оновлена 14 вересня 2021, 12:15
Кадр з виступу в БКЗ Жовтневий

Приїхати в Україну Андрій Макаревич планує восени 2022.

Андрій Макаревич привітав Олександра Розенбаума з ювілеєм на концерті в БКЗ Жовтневий Санкт-Петербурга. Крім нього з 70-річчям співака 13 вересня вітали Григорій Лепс і Лариса Доліна. Раніше Макаревич зазначав, що любов Росії до Розенбаумові заслужена.

Про це писали РосЗМІ.

В Україні подібний вчинок артиста викликав подив. Андрій Макаревич був відомий своєю проукраїнською позицією, тоді як Олександр Розенбаум "фанат Путіна і прихильник війни з Україною". Так написав в Facebook український журналіст Айдер Муджабаєв.

Його обурило те, що музику в черговий раз поставили "поза політикою".

У коментарях відзначили, що не варто піддаватися ілюзіям і вірити, що у України є "там" друзі.

Відзначимо, що у відкритому доступі на Youtube відео немає, але на кадрах виступу з Ларисою Доліної Розенбаум в тій же джинсовій сорочці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що репер Моргенштерн з Росії хотів в’їхати в Україну з концертом, використовуючи псевдонім як прізвище, але СБУ остаточно підтвердила заборону.

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