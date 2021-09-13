В СБУ поставили крапку в питанні з гастролями Моргенштерна

В Україні переконані, що творчість росіянина пропагує культ насильства і створює передумови конфліктних ситуацій на концертах

Відомий російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я — Алішер Валєєв), який раніше одружився зі своєю коханою, зібрався в Україну з концертами. Однак його плани можуть накритися в зв’язку з новою експертизою СБУ, згідно з якою творчість росіянина "пропагує культ насильства і створює передумови конфліктних ситуацій на концертах".

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на СБУ.

У відомстві ще раз нагадали, що Валєєв (Моргенштерн) входить в список тих, хто становить загрозу нацбезпеці України. Причому, перетнути кордон з РФ він не зможе ні під прізвищем Валєєв, ні під прізвищем Моргенштерн.

В СБУ кажуть, що їх позиція заснована на лінгвістичній експертизі. Доведено, що творчість росіянина пропагує "культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин". Таким чином, будь-які концерти даної людини в Україні під стовідсотковою забороною.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що незважаючи ні на що він таки приїде в Україну з концертами.