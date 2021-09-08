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Моргенштерн їде з концертами в Україні, попри заборону СБУ

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Моргенштерн Новина оновлена 08 вересня 2021, 15:17
Моргенштерн

Репер Моргенштерн готує три сольних концерти в трьох містах України.

Популярний російський репер Моргенштерн (справжнє ім’я — Алішер Валєєв), який раніше одружився на своїй коханій 21-річній блогерці Діларі Зінатулліній, все ж їде в Україну з концертами.

На сайті kontramarka.ua вже активно продаються квитки на виступи артиста, які повинні відбутися 13-16 листопада в Запоріжжі, Харкові та Києві.

"Це буде дійсно вибухова подія для всіх прихильників нового репу" — йдеться в описі концерту.

Варто відзначити, що ціни на квитки досить дорогі, і в залежності від міста вартість відрізняється. За концерт в Харкові потрібно віддати від 400 до 2590 гривень, в Запоріжжі — від 550 до 950 гривень. А в столиці України вартість квитків починається з 690 гривень, а максимальна ціна — 4490 грн.

Концерти Моргенштерна в Україні намічені на 13-16 листопада
Концерти Моргенштерна в Україні намічені на 13-16 листопада

Також, організатори концертів встановили вікові обмеження: глядачів молодше 16 років на виступ не пускатимуть.

Нагадаємо, що ці концерти повинні були пройти ще влітку 2021 року, проте артист скасував виступ, адже побоявся приїжджати в Україну. Буквально через пару днів після його заяви, Україна заборонила Моргенштерну в’їзд в країну, визнавши його загрозою нацбезпеці.

Пізніше репер заявив, що має намір судитися з СБУ через цю заборону.

А в недавньому інтерв’ю Дмитру Гордону Моргенштерн розповів, що в в’їзд в Україну йому не заборонений, адже за паспортом він не Алішер Валєєв, який "загроза нацбезпеці", а Алішер Моргенштерн.

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