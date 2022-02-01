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"Якого хр*на ми нагнали стільки військ": Макаревич про можливу війну (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Андрій Макаревич давно підтримує Україну Новина оновлена 01 лютого 2022, 17:54
Андрій Макаревич давно підтримує Україну

На думку музиканта, жодна розсудлива людина не підтримуватиме військові дії

Кількість російських військ, що зібралися біля східних кордонів України, викликає занепокоєння вже не тільки у вітчизняних або зарубіжних експертів, а й у громадян Росії. Серед таких — музикант Андрій Макаревич, який розкритикував військове начальство, яке зігнало армію ближче до Донбасу.

Свою позицію співак висловив у прямому ефірі російського телеканалу "Дождь".

"Я не знаю, що відбувається в головах у тих, хто сьогодні розпоряджається цією ситуацією, — зазначив Макаревич. — Але якщо нас сьогодні запевняють, що все так добре, ми нікого не лякаємо, то якого, вибачте, хр*на, ми зігнали стільки військ до кордону?

Також музикант підкреслив, що переконаний: жодна розсудлива людина у світі не хоче війни, яку б посаду не обіймала чи до якої б професії не належала.

Андрій Макаревич про можливу війну Росії та України

Нинішня напруженість між Росією та Україною засмучує Андрія Макаревича. Він каже, що почувається безсилим щось змінити, але якщо є можливість висловити свою позицію, то ніколи від цього не відмовляється.

Підсумовуючи, співак додав, що до останнього сподівається, що у військових начальників та інших представників влади таки вистачить розуму не розв’язати масштабну війну.

Зазначимо, що кількома днями раніше Андрій Макаревич разом із кількома колегами залишив свій підпис під петицією щодо миру між Росією та Україною. У документі наголосили, що країні не потрібна нова війна.

Також "Телеграф" писав, чому українців свого часу так обурило загальний виступ Макаревича та Олександра Розенбаума на ювілеї останнього.

Теги:
#Україна #Росія #Кордон #Війна #Андрій Макаревич #Армія РФ
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