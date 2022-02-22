"Це пахне оголошенням війни усьому світові": Лія Ахеджакова висловилася про визнання Путіним "ЛНР-ДНР"

83-річна актриса назвала дії Путіна підлими

Відома російська актриса театру та кіно Лія Ахеджакова прокоментувала заяви Володимира Путіна про визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". На думку 83-річної артистки, наслідки такого рішення будуть дуже тяжкими.

Відповідне висловлювання Ахеджакової опублікувало ВВС.

За словами Ахеджакової, дії президента РФ — це "оголошення війни усьому світу", і "наслідки будуть дуже важкими".

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, — це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху… Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі процвітання країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей — ось це страшно", — заявила актриса.

Нагадаємо, що Лія Ахеджакова разом з іншими діячами російської науки, політики та культури, у тому числі Андрієм Макаревичем, який розкритикував російське військове начальство, яке зігнало армію ближче до Донбасу, підписала документ проти можливого вторгнення в Україну під назвою "Аби не було війни!".

Нагадаємо, що визнання Путіним так званих "ЛДНР" "незалежними республіками" викликало негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, лідерів європейських держав, а також відомих людей. Українська поетеса Ліна Костенко також відреагувала на ситуацію, назвавши Путіна "сірим чоловічком".

А ось реакції з боку деяких ліберально налаштованих відомих росіян не було.