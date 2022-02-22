Шоумен Анатолій Анатоліч потролив путінських пропагандистів та підкорив мережу (фото)

Ведучий шоу "Ранок з Україною" показав "знущання б*ндерівця над русскоязычными детьми"

На тлі новин про визнання президентом РФ Володимиром Путіним "незалежності" псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", український шоумен Анатолій Анатоліч (наст. ім’я Анатолій Яцечко) вирішив трохи знизити градус напруги серед своїх підписників.

В Інстаграмі телеведучий "запропонував" віддати російським пропагандистам фото, на якому він показує "знущання б*ндерівця над русскоязычными детьми".

"Віддаю фото російським ЗМІ. Безкоштовно ", — написав у пості Анатолій Анатоліч.

До зворушливого фото, де шоумен веселиться зі своїми доньками, чоловік приробив логотип російського телеканалу "Росія 24".

Підписники телеведучого поставилися до його посту з гумором: "А малого де поділи, "розіп’яли"?)))", "Мені здається, ти недостатньо знущаєшся над дітьми", "Ось ти який бандера аха". Зазначимо, що цей пост Анатолій Анатоліч виклав у мережу після того, як Путін у своїй промові 21 лютого перекрутив історичні факти щодо історії України.

А ось його колега, скандальна телеведуча Сніжана Єгорова, навпаки, проявляє любов до путінського режиму. Вкотре Єгорова обурила українців, назвавши президента Росії "героєм нашого часу".