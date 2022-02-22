Шоумен Анатолий Анатолич потроллил путинских пропагандистов и покорил сеть (фото)

Ведущий шоу "Ранок з Україною" показал "издевательства б*ндеровца над русскоязычными детьми"

На фоне новостей о признании президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", украинский шоумен Анатолий Анатолич (наст. имя Анатолий Яцечко) решил немного снизить градус напряжения среди своих подписчиков.

В Инстаграме телеведущий "предложил" отдать российским пропагандистам фото, на котором он показывает "издевательства б*ндеровца над русскоязычными детьми".

"Отдаю фото российским сми. Бесплатно", — написал в посте Анатолий Анатолич.

К трогательному фото, где шоумен веселится с собственными дочками, мужчина приделал логотип российского телеканала "Россия 24".

Подписчики телеведущего отнеслись к его посту с юмором: "А малого где дели, "распяли"?)))", "мне кажется, ты недостаточно издеваешься над детьми", "Вот ты какой бандера аха". Отметим, что этот пост Анатолий Анатолич выложил в сеть после того, как Путин в своей речи 21 февраля перекрутил исторические факты относительно истории Украины.

А вот его коллега, скандальная телеведущая Снежана Егорова, наоборот, проявляет любовь к путинскому режиму. В очередной раз Егорова возмутила украинцев, назвав президента России "героем нашего времени".