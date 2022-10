Не користується телефоном і живе у поселенні: що відомо про Козака Сіромаху, який записав фіт з Kalush Orchestra

Козак Сіромаха відтепер має продюсера і обіцяє скоро порадувати новими піснями

Колоритний український артист Козак Сіромаха, який днями підкорив мережу спільним треком про козаків із Kalush Orchestra, анонсував вихід нових пісень. Відтепер співак має продюсерів, хоча віднайти його їм було складно – чоловік живе у козацькому поселенні та не користується телефоном.

Як повідомили "Телеграфу" у лейблі ENKO, до його команди приєднався Олександр Любоженко з Дніпра, більш відомий як колоритний Козак Сіромаха. Дніпрянин відомий своєю участю у телевізійному шоу "Голос країни", 8 сезон. Там він виступив із піснею "Засвіт встали козаченьки" та розвернув до себе усі чотири тренерські крісла, вирішивши працювати у команді Джамали.

Хоча Козак Сіромаха не став переможцем телевізійного вокального батлу, його помітив музичний продюсер Іван Клименко. Він розповів, що віднайти чоловіка було непросто.

"Десь півтора місяці я намагався знайти його контакт. Це було не так легко, мушу зізнатися, оскільки Козак Сіромаха не користується мобільним телефоном. Нам допомогла Джамала сконтактуватися з ним. Два роки тому це ще було. Ми тоді запросили його на студію і записали акустичний альбом. Вирішили зробити йому такий подарунок. Хоча Козак Сіромаха його так і не випустив за ці два роки, але каже, що слухає вдома з друзями", — говорить Іван Клименко.

Український співак Козак Сіромаха. Фото: ENKO

За словами музичного продюсера, у лейбла ENKO досить амбітні плани не тільки познайомити українську аудиторію з новим артистом, але й зробити багато треків, які б були цікавими слухачам світової спільноти. Лейбл вирішив співпрацювати з Козаком Сіромахою, оскільки хоче якомога більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції. Вже йде робота над новими піснями.

Цікаво, що Козак Сіромаха — справжній, вільний та нереєстровий козак, який живе у козацькому поселенні Таромське. Він дотримується козацького кодексу честі, пише козацькі пісні й оповіді. Олександр Володіє козацькими видами бойових мистецтв, вміло виконує трюки на конях і бойовий гопак.

Сам Козак Сіромаха розповідає, що колись захотів відчути рідну культуру повною мірою. Все почалося з шароварів, потім з'явилася зброя, коні… Зайнявся медитаціями, багато читав і спілкувався з людьми різних конфесій. Каже, що звідусіль отримував різну інформацію, і це дало йому набагато більше, ніж традиційна освіта. Після школи закінчив ПТУ, працював кравцем, тож сам собі шиє і шаровари, і навіть джинси. За своє життя ким тільки не був – будівельником, охоронцем, продавцем у магазині, менеджером, тренером у фітнес-центрі.

"Практично скрізь мені радили: йди до театрального вишу, ти ж природжений артист. Так у 2000-х роках я закінчив Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю "сучасна хореографія", приєднався до театру "Люті козаки" і намагаюся зараз ламати всі стереотипи з приводу того, що козак – це лише горілка та шабля. Справжній козак – це благородна людина з чудовим почуттям гумору, яка навіть із найскладніших ситуацій виходить героєм! Козак може бути справжнім артистом," — вважає Олександр.

Мережу вже підкорило спільне відео Козака Сіромахи з гуртом Kalush Orchestra "Крадуть русаки наш сонях", в якому артисти заспівали про козаків.

Для довідки: музичний лейбл ENKO заснували alyona alyona та Іван Клименко, серед артистів лейблу alyona alyona, KALUSH, SKOFKA та Kozak Siromaha.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тріумфатори Євробачення Kalush записали мегахіт про Україну з The Rasmus. Пісня дістала назву In the shadows of Ukraine.