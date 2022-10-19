"Из Испании удобно песенки писать": Потапа захейтили в сети после премьеры песни о возвращении домой

Не всем поклонникам пришелся по душе патриотический порыв Потапа.

Популярный украинский артист и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, после скандала с "заочным" вступлением в ТрО, снова "выделился". 18 октября артист выпустил новый, патриотический трек под названием "Шлях додому", однако помимо похвалы получил и войну хейта в свой адрес.

Все потому, что на момент начала полномасштабного вторжения рф, артист находился в Испании, и тот факт, что он не вернулся в Украину сразу же, возмутило многих украинцев. Даже несмотря на то, что он вместе с Настей Каменских, находясь заграницей, активно помогали нашей армии и освещали события, которые происходят в Украине, на весь мир. И выход песни о возращении домой — только подогрел возмущения в сторону Потапа.

На странице Насти Каменских в Инстаграм под постом о премьере трека от Алексея Потапенко, пользователи сети оставляют свои возмущенные комментарии. В отзывах можно увидеть и просто недовольство, и обвинения в лицемерии, а также проскальзываю и оскорбления.

"Не мужчина, а позорище", "Потап от гнилья своего криворотым стал", "Хрень от Потапа" — пишут в сети.

Потап — "Шлях додому": слушать онлайн

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одну из своих песен во время войны Потап посвятил победам ВСУ над российскими захватчиками во время полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что его падчерица не так давно вышла замуж за иностранца.