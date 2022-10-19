"Із Іспанії зручно пісеньки писати": Потапа захейтили в мережі після прем’єри пісні про повернення додому

Не всім шанувальникам припав до душі патріотичний порив Потапа.

Популярний український артист та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, після скандалу із "заочним" вступом у ТрО знову "виділився". 18 жовтня артист випустив новий, патріотичний трек під назвою "Шлях додому", проте, крім похвали, отримав і війну хейту на свою адресу.

Все тому, що на момент початку повномасштабного вторгнення рф, артист перебував в Іспанії, і той факт, що він не повернувся в Україну відразу ж, обурило багатьох українців. Навіть попри те, що він разом із Настею Каменських, перебуваючи закордоном, активно допомагали нашій армії та висвітлювали події, що відбуваються в Україні, на весь світ. І вихід пісні про повернення додому лише підігрів обурення у бік Потапа.

На сторінці Насті Каменських в Інстаграм під постом про прем’єру треку від Олексія Потапенка користувачі мережі залишають свої обурені коментарі. У відгуках можна побачити і просто невдоволення, і звинувачення в лицемірстві, а також прослизають і образи.

"Не чоловік, а позорище", "Потап від гнилища свого криворотим став", "Хрень від Потапа" - пишуть у мережі.

Потап — "Шлях додому": слухати онлайн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одну зі своїх пісень під час війни Потап присвятив перемогам ЗСУ над російськими загарбниками під час повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.