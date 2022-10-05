Потап спробував виправдатися за "заочний" вступ до ТрО, однак стало тільки гірше

Не всім українським виконавцям виходить без скандалу проживати повномасштабну війну

Український виконавець та продюсер Олексій Потапенко (Потап) потрапив у черговий гучний скандал — цього разу пов’язаний із захистом Батьківщини від нападу російського ворога. Поки його дружина та сценічна подруга Настя Каменських щоразу дає підстави для розмов про свою вагітність, чоловік намагається виправдатися за свої слова про наявність контракту з теробороною ЗСУ. Втім, як пояснили представники ТрО, це не зовсім відповідає реальності.

Більше деталей повідомляє OBOZREVATEL, який проаналізував скандальну ситуацію. Зазначимо, що вона "зародилася" після слів Потапа в інтерв’ю програми "ЖВЛ". Співак заявив, що є одним із представників територіальної оборони, куди його записав батько — начебто на прохання самого Потапа.

Перед цим Олексій Потапенко розповів, ніби в розмові з батьком зізнавався: готовий іти на фронт і навіть бути на передовій. Проте родич порадив для початку вступити хоча б до тероборони, через що Потап і попросив його записати до лав цієї категорії захисників. Після того, як фанати, котрі не повірили цим словам, почали хейтити виконавця, йому довелося опублікувати в мережі документ, який нібито підтверджує його приналежність до ТрО.

"Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, зрада починається з літери "Z", — підписав своє фото співак.

Ось і скандальний документ

Однак подібне "виправдання" йому не надто допомогло. Адже як виявилося, він не зовсім у територіальній обороні, а є резервістом її добровольчого формування в територіальній громаді (ДФТГ). Різницю швидко пояснив один із представників ТрО.

До лав ТРО ВСУ входять резервісти до війни, яких мобілізували або самі прийшли у військкомати і стали військовослужбовцями. Разом із ЗСУ вони проходять службу, воюють на передовій тощо. Представниками ДФТГ є цивільні, які можуть охороняти власну громаду, доки ТРО немає на місці.

"Контракт добровольця не несе зобов’язань, і може бути розірваний за згодою сторін. Коли Потап пише, що підписав контракт/вступив до ТрО, він вводить в оману або лукавить і знецінює внесок бійців Сил ТРО ЗСУ, які воюють, та членів ДФТГ, які зараз готуються, тренуються та допомагають органам самоврядування та поліції у патрулюванні і забезпеченні громадського порядку", — цитує OBOZREVATEL представника тероборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що одну зі своїх пісень під час війни Потап присвятив перемогам ЗСУ над російськими загарбниками під час повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.