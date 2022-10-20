Потап "привітав" пропагандиста соловйова, принизивши його матюкливим треком (відео)

Хіт з матами у бік одного з найненависніших рупорів кремля набирає популярності

Український репер та продюсер Олексій Потапенко не вперше радує патріотичними треками на підтримку ЗСУ, присвячуючи свої композиції також і перемозі України над російським окупантом. Цього разу чоловік зробив "подарунок" путінському пропагандисту володимиру соловйову, якому 20 жовтня виповнюється 59 років.

Цього дня репер випустив динамічний трек із матами, присвячений соловйову. У ньому рупора кремля називають "довбой**ом".

"Вікіпедія пише, що 20.10 день народження рос. пропаган***та соловйова. Вітань ця людина не заслуговує, а от нагадування, ким він є — зробити можна", — написав Потап в Інстаграмі.

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Цікаво, що вперше цей трек можна було почути у вересні в Варшаві, де Потап разом із гуртом Mozgi відзначали річницю виходу дебютного кліпу "Аябо" (2014).

У коментарях українського репера похвалили його за гумор та правду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексія Потапенка, після скандалу із "заочним" вступом у ТрО, знову захейтили. 18 жовтня артист випустив новий, патріотичний трек під назвою "Шлях додому", проте, крім похвали, отримав і хвилю критики на свою адресу.

Також ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.