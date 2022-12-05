Оккупанты скоро могут бежать из важного города Украины: названо условие

Российские войска могут попасть в ловушку

Российские войска могут вскоре совершить еще один "жест доброй воли", однако это возможно при определённых условиях.

Так, по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, которое он озвучил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, оккупанты могут попасть в ловушку в городе Энергодар (Запорожская область). Это может произойти в случае, если украинские войска пойдут в наступление на город Мелитополь. Тогда, по словам Арестовича, группировка оккупантов вблизи Запорожской АЭС останется в глубоком тылу у ВСУ — "без снабжения и в полном окружении".

Данную перспективу, как отметил советник ОП, понимают и в командовании российских войск, а поэтому опасаясь наступления, они могут покинуть ЗАЭС и город Энергодар, выдав это за очередной "жест доброй воли".

"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там зд**нут с голоду, а Запорожскую АЭС забрали тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры — не жест доброй воли, а это общие их меры отчаянных попыток обеспечить оборону юга и сделать так, чтобы часть их сил и средств не попали в ловушку, в том числе и в Энергодаре", — сказал Арестович.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что оккупанты, якобы раздумывают об отходе с Энергодара. За это, по словам журналистов, россия может попросить о получении гарантий бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. При этом в рф уже поспешили опровергнуть данные слова.

Также мы сообщали о том, что на захваченной Запорожской атомной станции оккупанты назначили нового директора и продолжают устанавливать свои правила.