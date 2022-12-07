"Мальчики уехали, мужчины остались": российский пропагандистский ролик наделал шума (видео)

В сети уже появилось много шуток на эту тему

Российские пропагандисты запустили очередной "мотивирующий" ролик, который высмеивает мужчин, уехавших за пределы рф после начала частичной мобилизации.

Соответствующее видео активно начало продвигаться в российском сегменте сети и уже успело разлететься по многим телеграм-каналам.

На кадрах показан некий банкир, заявивший, что уезжает в Грузию "навсегда", а также две женщины, которые отпускают осуждающий комментарий на этот счет.

В одной из сцен в кадре появляется падающая старушка и два парня, которые бросаются ей на помощь, пока банкир уезжает.

"Мальчики уехали, мужчины остались", — говорит одна из женщин.

Стоит отметить, что сразу же после этого сеть заполнила волна шуток.

Отреагировали на видео и в Центре противодействия дезинформации, где отметили, что это видео является явным намеком на подготовку новой волны мобилизации в россии.

"Эти примитивные видео имеют глубокий подтекст, поскольку этим текстом кремль травит мужчин, которые отказываются умирать за путина", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, объявление о мобилизации в россии вызвало волну паники среди населения. Поскольку от повестки не были застрахованы даже работники местных и федеральных органов власти, некоторые отделы покинули около 20-30% всех сотрудников.