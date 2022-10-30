Умру с берёзой в обнимку: российскую блогершу-миллионника подняли на смех после бегства из рф

Комментаторы смеются с девушки, которая после полномасштабного вторжения писала о "терпеливых русских"

Некоторые медийные персоны выезжают из рф открыто, как это сделал Максим Галкин и Алла Пугачева, другие же проводят время за границей, хотя клянутся в любви к своей родине. Так, в сети подняли на смех российскую блогершу Настю Миронову, которая обещала "умереть в обнимку с березой", поддержав рф после полномасштабного нападения на территорию Украины.

На этот момент обратил внимание один из пользователей Twitter, напомнив, что писала 28-летняя блогерша Настя Миронова из Санкт-Петербурга в начале полномасштабной войны и какие снимки публикует фитнес-тренерша с 1,5 млн фолловеров в Instagram сейчас.

Так, после 24 февраля Миронова не только не выступила против убийств и разрушений, которые несут ее соотечественники, а и заявила о терпеливости россиян.

"Я умру с березой в обнимку, можете не пугать нас нищетой и смертью без баленсиаги, эйчендемов и айфонов. Русские – терпеливые", — писала блогерша восемь месяцев назад.

Однако в октябре в соцсетях блогерши появилась геоотметка совсем не российского города: "Дубай, Объединенные Арабские Эмираты".

Миронову подняли на смех в соцсетях

Свежая публикация на странице Мироновой

Некоторые пользователи отметили, что это не первый случай, когда российские блогеры всецело разделяют позицию кремля и обещают оставаться на родине, но потом выезжают в другие страны. Вот что пишут в комментариях:

"Никогда среди блогеров и блогерш не было п****болов и вот опять"

"Скажите ей, что на бархане цветы не растут, картошка скорее всего тоже, да и берёзки наверняка"

"Вы не понимаете, это другое"

Стоит добавить, что один из комментаторов написал, что девушка не выехала из рф, а лишь занимается в Дубае расширением своего бизнеса.

Комментаторы смеются с блогерши и ее обещаний

Миронова постит снимки с дубайских пляжей и рассказывает, как ей понравились массажи на этом курорте. Кроме того, блогерша в последние месяцы также делится фотографиями из Италии, Дании, Армении. Есть на странице и несколько фотокарточек с геоотметкой в городе Санкт-Петербург.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что артистов, уехавших из россии после 24 февраля, хотят лишить всех званий. В "черный список" включили Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Семена Слепакова, Андрея Макаревича. Последний недавно высмеял своих соотечественников, Макаревич спел про "страну, где в храм пустили сатану".