Помру з березою в обіймах: російську блогерку-мільйонника підняли на сміх після втечі з рф

Коментатори сміються з дівчини, яка після повномасштабного вторгнення писала про "терплячих росіян"

Деякі медійні персони виїжджають з рф відкрито, як це зробив Максим Галкін і Алла Пугачова, інші ж проводять час за кордоном, хоча присягаються в любові своїй батьківщині. Так, у мережі підняли на сміх російську блогерку Настю Міронову, яка обіцяла "померти в обіймах з березою", підтримавши росію після повномасштабного нападу на територію України.

На цей момент звернув увагу один із користувачів Twitter, нагадавши, що писала 28-річна блогерка Настя Міронова з Санкт-Петербурга на початку повномасштабної війни і які знімки публікує фітнес-тренерка з 1,5 млн фоловерів у Instagram зараз.

Так, після 24 лютого Міронова не лише не виступила проти вбивств і руйнувань, які несуть її співвітчизники, а й заявила про терплячість росіян.

"Я помру з березою обійнявшись, можете не лякати нас злиднями і смертю без баленсіаги, ейчендемів та айфонів. Руські— терплячі", — писала блогерка вісім місяців тому.

Однак у жовтні в соцмережах блогерки з’явилася геовідмітка зовсім не російського міста: "Дубай, Об’єднані Арабські Емірати".

Міронову підняли на сміх у соцмережах

Свіжа публікація на сторінці Міронової

Деякі користувачі відзначили, що це не перший випадок, коли російські блогери повністю поділяють позицію кремля і обіцяють залишатися на батьківщині, але потім виїжджають до інших країн. Ось що пишуть у коментарях:

"Ніколи серед блогерів і блогерш не було п****болів і ось знову"

"Скажіть їй, що на бархані квіти не ростуть, картопля швидше за все теж, та й берізки напевно"

"Ви не розумієте, це інше"

Варто додати, що один із коментаторів написав, що дівчина не виїхала з росії, а лише займається в Дубаї розширенням свого бізнесу.

Коментатори сміються з блогерки та її обіцянок

Міронова постить знімки з дубайських пляжів та розповідає, як їй сподобалися масажі на цьому курорті. Крім того, блогерка в останні місяці також ділиться фотографіями з Італії, Данії, Вірменії. Є на сторінці кілька фотокарток з геопозначкою в місті Санкт-Петербург.

Раніше "Телеграф" розповідав, що артистів, які виїхали з росії після 24 лютого, хочуть позбавити всіх звань. До "чорного списку" включили Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Семена Слєпакова, Андрія Макаревича. Останній нещодавно висміяв своїх співвітчизників, Макаревич заспівав про "країну, де у храм пустили сатану".