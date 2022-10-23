Макаревич висміяв росію та росіян, заспівав про них правдиву пісню: "Я розповім вам про країну, де в храм пустили сатану" (відео)

У короткій пісні артист яскраво описав усе, що відбувається в сучасній Росії.

Відомий російський музикант, засновник та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який раніше розкритикував путінський режим, продовжує засуджувати рф за її вчинки. Співак написав промовистий трек, в якому розповів правду про сучасну росію, її громадян, і навіть духовну складову.

Своїм творінням Макаревич поділився на своїй сторінці у Фейсбук, опублікувавши чорно-білий ролик, на якому він співає, акомпануючи собі на гітарі. Варто зазначити, що в пісні немає згадки про назву країни, проте за текстом нескладно здогадатися.

У своїй новій пісні Макаревич досить коротко, але дуже точно описав, що зараз відбувається в сучасній росії, про "зомбовані" пропагандою громадян і про війну. Також не забув згадати і патріарха Кирила, назвавши його "сатаною", та "аматорів" захопитися символікою "Z".

"Від фіз.іноагенту" — коротко пописав відео Макаревич.

Повний текст пісні Макаревича (мовою оригіналу):

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену. Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать. Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу. Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну, где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть". Где так мозги заср*ты, хоть разгребай лопатой. Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану. На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать. Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты. Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну, и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю". Возвышенно и даже почти что в камуфляже. Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет, иль будете возмущены: "на свете нет такой страны". А я скажу вам: "знаете, езжайте, побывайте",

Як відомо, Макаревич виступав проти окупації росією Криму, через що протягом кількох років відчував труднощі з проведенням концертів. Наприкінці січня 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення він та низка інших громадських та культурних діячів почали збирати підписи проти початку повномасштабної війни з Україною.