Знаменитий музикант, засновник гурту "Машина часу" Андрій Макаревич розкритикував путінський режим

І ось що я не можу зрозуміти — як ми все це терпимо?

Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості — навіщо? — людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб двічі не вставати, кожен, хто заїкнувся про вільні вибори — вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно — нормально, терпимо. Подобається?

Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль!

І сам терплю. Дуже насилу.

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