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Як ми це терпимо? Росіян посварили з усім світом і водять за носа - Андрій Макаревич

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Андрій Макаревич Андрій Макаревич
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Макаревич зізнався, що, як і решта росіян, терпить негаразди, що звалилися на них Новина оновлена 18 лютого 2022, 12:12
Макаревич зізнався, що, як і решта росіян, терпить негаразди, що звалилися на них

Знаменитий музикант, засновник гурту "Машина часу" Андрій Макаревич розкритикував путінський режим

І ось що я не можу зрозуміти — як ми все це терпимо?

Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості — навіщо? — людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб двічі не вставати, кожен, хто заїкнувся про вільні вибори — вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно — нормально, терпимо. Подобається?

Ой, я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль!

І сам терплю. Дуже насилу.

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Теги:
#Росія #Андрій Макаревич
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