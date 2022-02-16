Росіяни розкритикували свого чемпіона за "гнилий" вчинок на Олімпіаді

У лижних перегонах на Іграх черговий скандал.

У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні у лижних перегонах відбувся чоловічий командний спринт класичним стилем, за підсумками якого представник Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Большунов відзначився дивним вчинком.

Про це повідомляє sports.ru.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Після закінчення гонки, в якій представники ОКР посіли третє місце, російський фінішер Олександр Терентьєв у гордій самоті "святкував" "бронзу". Водночас лижники з інших країн, що навіть не потрапили до топ-3, вітали та підтримували один одного. Показовий момент потрапив в офіційну трансляцію перегонів та викликав неоднозначну реакцію у росіян.

Додамо, що перемогу у командному спринті здобули норвежці, друге місце у фінів.

У коментарях під новиною користувачі критикували Большунова, для якого подібна ситуація не перша в кар’єрі. Аналогічна ситуація сталася на ЧС-2021. Тоді Большунов не підійшов до Гліба Рєтівих після фінішу в командному спринті, в якому росіяни взяли "бронзу".

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Нагадаємо, на ОІ-2022 Большунов уже встиг відзначитися хамським вчинком, а також зламати п’єдестал під час церемонії нагородження.

16 лютого на Олімпіаді-2022 проходить 12-й медальний день. Вже встигли виступити українські біатлоністки.