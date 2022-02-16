Россияне раскритиковали своего чемпиона за "гнилой" поступок на Олимпиаде

В лыжных гонках на Играх очередной скандал.

В среду, 16 февраля на Олимпийских играх в Пекине в лыжных гонках состоялся мужской командный спринт классическим стилем, по итогам которого представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Большунов отметился странным поступком.

Об этом сообщает sports.ru.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

После окончания гонки, в которой представители ОКР заняли третье место, российский финишер Александр Терентьев в гордом одиночестве "отмечал" "бронзу". В это же время лыжники из других стран, даже не попавших в топ-3, поздравляли и поддерживали друг друга. Показательный момент попал в официальную трансляцию гонки и вызвал неоднозначную реакцию у россиян.

Добавим, что победу в командном спринте добыли норвежцы, второе место у финнов.

В комментариях под новостью пользователи критиковали Большунова, для которого подобная ситуация не первая в карьере. Аналогичная ситуация произошла на ЧМ-2021. Тогда Большунов не подошел к Глебу Ретивых после финиша в командном спринте, в котором россияне взяли "бронзу".

В сети раскритиковали Большунова, который не поддержал Терентьева после финиша на Олимпиаде

Напомним, на ОИ-2022 Большунов уже успел отметиться хамским поступком, а также сломать пьедестал во время церемонии награждения.

16 февраля на Олимпиаде-2022 проходит 12-й медальный день. Уже успели выступить украинские биатлонистки.