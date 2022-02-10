У Росії школяр отримав 5 років колонії за ідею підірвати "будівлю ФСБ" у грі: мережа в гніві

Ще двох фігурантів звільнили від відповідальності.

У Росії у справі "Канських підлітків" ухвалили вирок 16-річному Микиті Уварову. Його відправили до колонії на 5 років.

Про це повідомив голова правозахисної організації "Агора" Павло Чіков у своєму телеграм-каналі.

"Східний окружний військовий суд оголосив вирок Канським підліткам. Микита Уваров отримав 5 років колонії", — написав він.

Двох інших фігурантів цієї справи Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва звільнено від відповідальності через те, що сприяли слідству.

Що стосується Уварова, то його визнали винним за статтею 205.3 КК РФ (Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності) та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та штрафу у 30 тисяч рублів.

Таке рішення суддів викликало хвилю гніву у мережі.

Справа "канських підлітків" була відкрита влітку 2020 року, після того, як підлітки обклеїли будівлю ФСБ у місті Канськ (Красноярський край) листівками на підтримку політв’язнів та з критикою влади.

Під час обшуків у них виявили листування з планами підірвати в комп’ютерній грі Minecraft будівлю, яка виявилася дуже схожою на будівлю ФСБ. Це і стало причиною відкриття справи за статтею про тероризм.