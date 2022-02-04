"Поступимося Росії Кримом?" Собчак відповіла, чи можливе примирення України та РФ

Журналістка висловилася про перспективи взаємин країн.

Телеведуча та політик Ксенія Собчак вважає, що розв'язати проблему між Україною та Росією за кілька років не вдасться.

"Я не бачу жодних передумов, щоб у Росії щось радикально почало змінюватися", — сказала вона в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Вона висловила жаль, що політична ситуація не зміниться і "славнозвісна стабільність" буде і надалі. Врегулювати буде складно, оскільки "дуже багато дров нарубано, вже є багато жертв з вашого боку, з нашого". Крім загиблих до жертв вона зарахувала також сім’ї, розділені політикою. "Я не думаю, що це можна взяти і швидко пробачити, на превеликий жаль", — зазначила Собчак.

Однією з точок напруги стане питання окупації Криму. На думку Собчак, ні чинний президент Володимир Путін, ні його наступник не зможуть відмовитися від Криму: "у Росії, це назвемо його "приєднання" підтримує велика кількість росіян, і відмова від цього буде вважатися вкрай непопулярним заходом, таким собі політичним самогубством". В Україні також жоден президент не скаже "підемо на компроміс, поступимося Росії Кримом і перевернемо сторінку ".

Собчак про Крим

Нагадаємо, окрім журналістської діяльності, Ксенія є дочкою ексмера Санкт-Петербурга, брала участь у президентських виборах у 2018 році. Вона була присутня в ефірі дистанційно, а також розповіла про відвідання Криму без контролю української митниці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Собчак виник конфлікт із виконавцем Сергієм Шнуровим, який вилився у скандал.