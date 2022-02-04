"Уступим России Крым?" Собчак ответила, возможно ли примирение Украины и РФ

Журналистка высказалась о перспективах взаимоотношений стран.

Телеведущая и политик Ксения Собчак считает, что решить проблему между Украиной и Россией за несколько лет не удастся.

"Я не вижу никаких предпосылок, чтобы в России что-то радикально начало меняться", — сказала она в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Она высказала сожаления, что политическая ситуация не поменяется и "пресловутая стабильность" будет и далее. Урегулировать будет сложно, поскольку "очень много дров нарублено, уже есть много жертва с вашей стороны, с нашей". Кроме погибших к жертвам она причислила также и семьи, разделенные политикой. "Я не думаю, что это можно взять и быстро простить, к огромному сожалению", — отметила Собчак.

Одной из точек напряжения станет вопрос оккупации Крыма. По мнению Собчак, ни действующий президент Владимир Путин, ни его преемник не смогут отказаться от Крыма: "в России, это назовем его "присоединение" поддерживает большое количество россиян, и отказ от этого будет считаться крайне непопулярной мерой, таким себе политическим самоубийством". В Украине также ни один президент не скажет "пойдем на компромисс, уступим России Крым и перевернем страницу".

Собчак про Крым

Напомним, кроме журналистской деятельности, Ксения является дочерью экс-мэра Санкт-Петербурга, участвовала в президентских выборах в 2018 году. Она присутствовала в эфире дистанционно, а также рассказала о посещении Крыма без контроля украинской таможни.

Ранее "Телеграф" писал, что у Собчак возник конфликт с исполнителем Сергеем Шнуровым, который вылился в скандал.