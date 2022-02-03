"Хуліган на підс*сі": Шнур записав принизливу пісню про Собчак та її сина і викликав масштабний скандал (відео)

У мережі розгорівся скандал між Сергієм Шнуровим та Ксенією Собчак.

Усього місяць пройшов з моменту виходу скандального інтерв’ю російською телеведучою Ксенією Собчак із автором "Марафону бажань" Оленою Бліновською, як журналістка потрапила в нову не менш скандальну ситуацію. Її причиною став вихід кліпу виконавиці Зої та угруповання "Ленінград" від Сергія Шнурова під назвою "Шмарафон". До чого тут Собчак?

Нова провокаційна композиція нібито присвячена Ксенії, однак її ім’я в пісні не звучить, однак є посилання та натяки і на аварію, в яку раніше потрапила журналістка, а також на сина телеведучої, який нібито не схожий на її ексчоловіка Максима Віторгана.

"І нічого такого. Наставлені роги. Адже схожий на Капкова, а няньчить Віторган" — співається в пісні.

На новий хіт про себе від Сергія Шнурова одразу відреагувала "головна героїня" пісні Ксенія Собчак. На своїй сторінці в Інстаграм телеведуча опублікувала частину кліпу, а у підписі до публікації зазначила, що на Шнурова та його думки дуже вплинув алкоголь. Також журналістка закликала артиста розпочати писати талановиті пісні.

"Але чорт забирай, ти — Шнур! Це теж марка! Так що або заткнися вже, або роби щось круте. Мені тільки в радість буде, якщо ти розмажеш мене талановито" — додала Собчак.

Також не залишився осторонь ще один герой пісні — Максим Віторган. У себе на сторінці в соцмережі він записав відеозвернення до Шнура, в якому прокоментував його новий хіт, зажадавши від нього, щоб той почав поводитися по-чоловічому. Актор також зазначив, що знайомий із музикантом вже багато років, і бачив його у різних станах.

Обережно у відео присутня ненормативна лексика 18+!!!

Заступився за Собчак та нинішній чоловік телеведучої, режисер Костянтин Богомолов. У коментарі виданню "МК", він назвав Шнура "купою нечистот, що лежить посеред великого міста", зазначивши, що музикантові потрібна асенізаторська машина, щоб добре його почистити, натякнувши на скандал з кліпом Шнура на пісню "Поки що так", в якому артист висміяв петербурзьких чиновників за погане прибирання снігу та сміттєвий колапс.

Кліп на пісню гурту Ленінград — "Шмарофон":

Варто зазначити, що на офіційному ютуб-каналі колективу кліпу немає. Обережно у відео присутня ненормативна лексика 18+!!!

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