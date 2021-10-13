Смертельна аварія з Собчак потрапила на відео: "Мерседес" із зіркою летів по "зустрічці"

На записі видно, як орендований Собчак Mercedes вилетів на зустрічну смугу, обганяючи автобус

Момент смертельної аварії, в яку 9 жовтня потрапила відома російська телеведуча Ксенія Собчак по дорозі в аеропорт Сочі, потрапив на відео.

Записи камери відеоспостереження на дорозі і реєстратора автобуса, який обганяв водій Собчак, опублікували місцеві Телеграм-канали.

На записах видно, як Mercedes з Собчак на задньому сидінні вилетів на зустрічну смугу на великій швидкості і зіткнувся лоб в лоб з Volkswagen. У підсумку, одна з його пасажирок загинула, за життя другої дівчини борються медики.

Нагадаємо, що в той вечір Собчак поспішала в аеропорт: вона і водій орендованого Mercedes Олег Цой заявили, що телеведуча нікого не підганяла. Цой визнав себе винним в смертельній аварії і зараз перебуває під домашнім арештом.

Собчак же проходить у цій справі свідком, і її вже викликали на допит в Сочі.

Раніше, "Телеграф" писав, що через кілька годин після ДТП телеведуча прокоментувала те, що трапилося. На своєму телеграм-каналі і своїй сторінці в Інстаграм Собчак написала, що і сама постраждала в аварії, отримавши струс мозку і численні травми.

Також ми опублікували фото дівчини, яка загинула в аварії з Ксенією Собчак.