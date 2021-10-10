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"Я в жаху і шоці": Собчак виправдалася за смертельну аварію в Сочі

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Ксенія Собчак розповіла про своє самопочуття Новина оновлена 10 жовтня 2021, 15:52
Ксенія Собчак розповіла про своє самопочуття

Телеведуча запевняє, що водія ніхто не підганяв

Російська телеведуча і актриса Ксенія Собчак, яка в суботу пізно ввечері потрапила в аварію зі смертельним результатом в Сочі, прокоментувала те, що трапилося.

Зірка написала в своєму Telegram-каналі "Кривава бариня", що в результаті ДТП отримала струс мозку і численні травми.

За словами Собчак, в той день вона була в машині зі своєю асистенткою, яка теж отримала струс. Водія жінки не підганяли, а сама телеведуча в цей момент спілкувалася по Zoom по роботі. Після аварії помічниця пересадила зірку в інше авто.

"Мені пропонували госпіталізацію в Сочі моя команда, коли я прийшла в себе, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження так як забої внутрішніх органів і струс", — пише ведуча.

Відразу після зіткнення комерційний директор Ксенії, Кирило Суханов, викликав швидку і сходив подивитися, чи зможуть вони допомогти пасажирам іншої машини. Як стверджує Собчак, ними вже займалися люди.

"Я в жаху і шоці від того, що загинули люди будемо зв’язуватися з рідними. Я нікуди не лечу і не їду", — запевняє телеведуча.

Нагадаємо, що машина, в якій знаходилася російська телеведуча Ксенія Собчак, потрапила в ДТП в Сочі, яка сталася через зіткнення VIP-таксі Mercedes і Volkswagen.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч з 9 по 10 жовтня в Київській області сталося потрійне ДТП за участю пасажирського автобуса і двох легкових автомобілів. Після зіткнення було госпіталізовано кілька учасників аварії. Про те, що зараз з винуватцем масштабного ДТП читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#ДТП #Ксенія Собчак #Сочі
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