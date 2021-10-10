"Я в ужасе и шоке": Собчак оправдалась за смертельную аварию в Сочи

Телеведущая заверяет, что водителя никто не подгонял

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак, которая в субботу поздно вечером попала в аварию со смертельным исходом в Сочи, прокомментировала случившееся.

Звезда написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что в результате ДТП получила сотрясения мозга и многочисленные травмы.

По словам Собчак, в тот день она была в машине со своей ассистенткой, которая тоже получила сотрясение. Водителя женщины не подгоняли, а сама телеведущая в этот момент общалась по Zoom по работе. После аварии помощница пересадила звезду в другое авто.

"Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение", — пишет ведущая.

Сразу после столкновения коммерческий директор Ксении, Кирилл Суханов, вызвал скорую и сходил посмотреть, смогут ли они помочь пассажирам другой машины. Как утверждает Собчак, ими уже занимались люди.

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"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду", — заверяет телеведущая.

Напомним, что машина, в которой находилась российская телеведущая Ксения Собчак, попала в ДТП в Сочи, которое произошло из-за столкновения VIP-такси Mercedes и Volkswagen.

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