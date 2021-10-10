З’ясувалась особистість жертви аварії з Собчак. У день загибелі вона писала: "Хочу бути живою"

Друга потерпіла отримала страшні травми, серед яких відкрита черепно-мозкова.

У суботу ввечері, 9 жовтня, російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в аварію в Сочі, в результаті якої загинули люди.

Автомобіль, в якому перебувала Собчак, при обгоні зіткнувся з автомобілем Volkswagen, в якому знаходилися три людини. В результаті одна з них загинула на місці, а друга померла в лікарні, третя знаходиться у важкому стані.

Telegram-канал SHOT опублікував ім’я однієї із загиблих в ДТП. Нею була 35-річна Катерина Тарасова. Жінка вела курси по розтяжці і медитації і багато подорожувала.

Варто зазначити, що незадовго до аварії, Катерина написала у себе в сторіз: "Я вибираю життя, я хочу бути живою, я вибираю себе...".

Винним в ДТП вважається водій "мерседеса" — 39-річний Олег Цой. Проти чоловіка порушено кримінальну справу за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини". Свою вину Цой визнає і готовий понести покарання.

Також, Telegram-канал SHOT повідомив, то друга загибла, 30-річна Оксана Садівник, насправді жива. Жінка перебуває у вкрай важкому стані в лікарні. Прогнозів — немає.

Раніше, "Телеграф" писав, що через кілька годин після ДТП телеведуча прокоментувала те, що трапилося. На своєму телеграм-каналі і своїй сторінці в Інстаграм Собчак написала, що і сама постраждала в аварії, отримавши струс мозку і численні травми.