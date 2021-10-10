Укр

Выяснилась личность жертвы аварии с Собчак. В день гибели она писала: "Хочу быть живой"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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В результате аварии погибла 35-летняя женщина Новость обновлена 10 октября 2021, 17:26
В результате аварии погибла 35-летняя женщина

Вторая пострадавшая получила страшные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая.

В субботу вечером, 9 октября, российская телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, которая закончилась смертельным исходом.

Автомобиль, в котором находилась Собчак, при обгоне столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находились три человека. В итоге один из них погиб на месте, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

Telegram-канал SHOT опубликовал имя одной из погибших в ДТП была 35-летняя Екатерина Тарасова. Женщина вела курсы по растяжке и медитации и много путешествовала.

Стоит отметить, что незадолго до аварии, Екатерина написала у себя в сториз: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя…".

Виновным в ДТП считается водитель "мерседеса" — 39-летний Олег Цой. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Свою вину Цой признает и готов понести наказание.

Также, Telegram-канал SHOT сообщил, то вторая погибшая, 30-летняя Оксана Садовник, на самом деле жива. Женщина находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Прогнозов — нет. 

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя несколько часов после ДТП телеведущая прокомментировала случившееся. На своем телеграм-канале и своей странице в Инстаграм Собчак написала, что и сама пострадала в аварии, получив сотрясения мозга и многочисленные травмы.

Теги:
#ДТП #Ксения Собчак #Сочи #Телеведущая #Российская телеведущая
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