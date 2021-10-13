Укр

Без шансов: момент смертельной аварии с Собчак попал на видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Фото аварии, в которую попала Собчак по дороге в аэропорт Новость обновлена 13 октября 2021, 12:32
Фото аварии, в которую попала Собчак по дороге в аэропорт

На записи видно, как арендованный Собчак Mercedes вылетел на встречку, обгоняя автобус

Момент смертельной аварии, в которую 9 октября попала известная российская телеведущая Ксения Собчак по дороге в аэропорт Сочи, попал на видео.

Записи камеры видеонаблюдения на дороге и регистратора автобуса, который обгонял водитель Собчак, опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На записях видно, как Mercedes с Собчак на заднем сидении вылетел на встречку на большой скорости и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen. В итоге, одна из его пассажирок погибла, за жизнь второй девушки борются медики. 

Напомним, что в тот вечер Собчак спешила в аэропорт, но и она, и водитель арендованного Mercedes Олег Цой заявили, что телеведущая никого не подгоняла. Цой признал себя виновным в смертельной аварии и сейчас находится под домашним арестом.

Собчак же проходит по этому делу свидетелем, и ее уже вызвали на допрос в Сочи.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя несколько часов после ДТП телеведущая прокомментировала случившееся. На своем телеграм-канале и своей странице в Инстаграм Собчак написала, что и сама пострадала в аварии, получив сотрясения мозга и многочисленные травмы.

Также мы опубликовали фото девушки, которая погибла в аварии с Ксенией Собчак.

Теги:
#ДТП #Ксения Собчак #Авария #Сочи #Видеофакт
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Здоровье
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
Каникулы в школах.
Осенние каникулы в Украине могут начаться раньше
Дата публикации
Категория
Слева на фото - супруга Антона Полякова Галина, справа - нардеп Анна Скороход
Все имеют право проститься: украинцы третий день обсуждают появление Скороход на похоронах Полякова
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине