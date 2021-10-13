Без шансов: момент смертельной аварии с Собчак попал на видео

На записи видно, как арендованный Собчак Mercedes вылетел на встречку, обгоняя автобус

Момент смертельной аварии, в которую 9 октября попала известная российская телеведущая Ксения Собчак по дороге в аэропорт Сочи, попал на видео.

Записи камеры видеонаблюдения на дороге и регистратора автобуса, который обгонял водитель Собчак, опубликовали местные Телеграмм-каналы.

На записях видно, как Mercedes с Собчак на заднем сидении вылетел на встречку на большой скорости и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen. В итоге, одна из его пассажирок погибла, за жизнь второй девушки борются медики.

Напомним, что в тот вечер Собчак спешила в аэропорт, но и она, и водитель арендованного Mercedes Олег Цой заявили, что телеведущая никого не подгоняла. Цой признал себя виновным в смертельной аварии и сейчас находится под домашним арестом.

Собчак же проходит по этому делу свидетелем, и ее уже вызвали на допрос в Сочи.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя несколько часов после ДТП телеведущая прокомментировала случившееся. На своем телеграм-канале и своей странице в Инстаграм Собчак написала, что и сама пострадала в аварии, получив сотрясения мозга и многочисленные травмы.

Также мы опубликовали фото девушки, которая погибла в аварии с Ксенией Собчак.