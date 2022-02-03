"Хулиган на подс*се": Шнур записал унизительную песню про Собчак и ее сына и вызвал масштабный скандал (видео)
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В сети разгорелся скандал между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак.
Всего месяц прошел с момента выхода скандального интервью российской телеведущей Ксенией Собчак с автором "Марафона желаний" Еленой Блиновской, как журналистка попала в новую не менее скандальную ситуацию. Ее причиной стал выход клипа исполнительницы Зои и группировки "Ленинград" от Сергея Шнурова под названием "Шмарафон". При чем здесь Собчак?
Новая провокационная композиция якобы посвящена Ксении, однако имя ее в песне не звучит, однако есть отсылки и намеки и на аварию, в которую ранее попала журналистка, а также на сына телеведущей, который якобы не похож на ее экс-супруга Максима Виторгана.
"И ничего такого. Наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган" — поется в песни.
На новый хит о себе от Сергея Шнурова сразу же отреагировала "главная героиня" песни Ксения Собчак. На своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала часть клипа, а в подписи к публикации отметила, что на Шнурова и его мысли очень сильно повлиял алкоголь. Также журналистка призвала артиста начать писать талантливые песни.
"Но черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо" — добавила Собчак.
Также не остался в стороне и еще один герой песни — Максим Виторган. У себя на странице в соцсети он записал видеообращение к Шнуру, в котором прокомментировал его новых хит, потребовав его вести себя по-мужски. Актер также отметил, что знаком с музыкантом уже много лет, и видел его в разных состояниях.
Осторожно в видео присутствует ненормативная лексика 18+!!!
Вступился за Собчак и нынешний муж телеведущей, режиссёр Константин Богомолов. В комментарии изданию "МК", он назвал Шнура "кучей нечистот, лежащей посреди великого города", отметив, что музыканту нужна ассенизаторская машина, чтобы хорошенько его почистить, намекнув на скандал с клипом Шнура на песню "Пока так", в котором артист высмеял петербургских чиновников за плохую уборку снега и мусорный коллапс.
Клип на песню группы Ленинград — "Шмарофон":
Стоит отметить, что на официальном ютуб-канале коллектива клипа нет. Осторожно в видео присутствует ненормативная лексика 18+!!!
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