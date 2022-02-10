В России школьник получил 5 лет колонии за идею взорвать "здание ФСБ" в игре: сеть в гневе

Еще двоих фигурантов освободили от ответственности.

В России по делу "Канских подростков" вынесли приговор 16-летнему Никите Уварову. Его отправили в колонию на 5 лет.

Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

"Восточный окружной военный суд огласил приговор Канским подросткам. Никита Уваров получил 5 лет колонии", — написал он.

Два других фигуранта этого дела Денис Михайленко и Богдан Андреев освобождены от ответственности из-за того, что содействовали следствию.

Что касается Уварова, то его признали виновным по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 30 тысяч рублей.

Такое решение судей вызвало волну гнева в сети.

Дело "канских подростков" было открыто летом 2020 года, после того, как подростки обклеили здание ФСБ в городе Канск (Красноярский край) листовками в поддержку политзаключенных и с критикой власти.

При обысках у них обнаружили переписку с планами взорвать в компьютерной игре Minecraft здание, которое оказалось очень похожим на здание ФСБ. Это и стало причиной открытия дела по статье о терроризме.