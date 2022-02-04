Укр

В России детей судят за компьютерную игру: хотят дать 9 лет

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Канские подростки"
"Канские подростки"

Парни могли бы получить куда большие сроки, будь они совершеннолетними.

В российском Красноярском крае трое школьников могут получить серьезные сроки за проделку в компьютерной игре.

Об этом сообщает общественная организация "Открытое пространство" в своем телеграм-канале.

"Прокурор запросил сроки: Никите Уварову — 9 лет лишения свободы, Денису Михайленко и Богдану Андрееву — 6,6 и 6,5 лет", — сказано в сообщении.

Отмечается, что суд вскоре заслушает сторону защиты.

Так называемое дело "канских подростков" было открыто летом 2020 года, когда силовики задержали вышеупомянутых молодых людей после того, как те наклеили на здание ФСБ в городе Канск листовки в поддержку политзаключенных и с критикой власти.

В ходе обысков у них была обнаружена переписка с планами подорвать здание в игре Minecraft, а при более тщательной проверке оказалось, что оно очень напоминает городское здание ФСБ.

Это и стало причиной открытия уголовного производства по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", если бы обвиняемые были совершеннолетними, то сторона обвинения могла бы запросить для них наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного. Однако в силу того, что никому из троих не исполнилось 18 лет, наказание будет более мягким.

Как сообщалось ранее, известная российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, удастся ли Украине и России найти решение возникшего кризиса в двухсторонних отношениях.

Теги:
#Россия #Суд #Красноярский край
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