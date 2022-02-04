Рус

У Росії дітей судять за комп’ютерну гру: хочуть дати 9 років

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
55
"Канські підлітки" Новина оновлена 04 лютого 2022, 17:23
"Канські підлітки"

Хлопці могли б отримати куди більші терміни, якби вони були повнолітніми.

У російському Красноярському краї троє школярів можуть отримати серйозні терміни за витівку в комп’ютерній грі.

Про це повідомляє громадська організація "Відкритий простір" у своєму телеграм-каналі.

"Прокурор запросив терміни: Микиті Уварову — 9 років позбавлення волі, Денису Михайленку та Богдану Андрєєву — 6,6 та 6,5 років", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що суд невдовзі заслухає сторону захисту.

Так звану справу "канських підлітків" було відкрито влітку 2020 року, коли силовики затримали вищезгаданих молодих людей після того, як ті наклеїли на будівлю ФСБ у місті Канськ листівки на підтримку політв’язнів та з критикою влади.

У ході обшуків у них було виявлено листування з планами підірвати будівлю у грі Minecraft, а за більш ретельної перевірки виявилося, що вона дуже нагадує міську будівлю ФСБ.

Це і стало причиною відкриття кримінального провадження за статтею "Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності", якби обвинувачені були повнолітніми, то сторона звинувачення могла б запросити для них покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного. Однак через те, що нікому з трьох не виповнилося 18 років, покарання буде м’якшим.

Як повідомлялося раніше, відома російська телеведуча Ксенія Собчак розповіла, чи вдасться Україні та Росії знайти вирішення кризи у двосторонніх відносинах.

Теги:
#Росія #Суд #Красноярський край
Володимиру Кличку пророкують крісло мера Києва
Політика
Володимир Кличко розглядається як наступник брата у кріслі мера — джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимиру Кличку пророкують крісло мера Києва
Володимир Кличко розглядається як наступник брата у кріслі мера — джерело
Дата публікації
Категорія
Олімпійські ігри у Пекіні
У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські Ігри
Дата публікації
Категорія
До України стягують техніку та військових, чому є відеопідтвердження
Військова техніка йде до України: з’являються нові відео армії Росії
Дата публікації
Категорія
У 2022 році суми податків змінюватимуться
Календар виплат та дати підвищення податків в 2022 році – все, що потрібно знати ФОПам
Дата публікації
Категорія
Так виглядав "Ауді" Сергія Шефіра після замаху
Лідер банди та можливий кілер для помічника нардепа: на кого нібито хочуть "повісити" замах на Шефіра