Знаменитый музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал путинский режим

И вот что я не могу понять — как мы всё это терпим?

Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости — зачем? — человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах — уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно — нормально, терпим. Нравится?

Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится — чемодан-вокзал-Израиль!

И сам терплю. С колоссальным трудом.

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