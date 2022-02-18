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Как мы это терпим? Россиян поссорили со всем миром и водят за нос - Андрей Макаревич

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Андрей Макаревич Андрей Макаревич
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Макаревич признался, что как и остальные россияне терпит свалившиеся на них невзгоды
Макаревич признался, что как и остальные россияне терпит свалившиеся на них невзгоды

Знаменитый музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал путинский режим

И вот что я не могу понять — как мы всё это терпим?

Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости — зачем? — человека сейчас можно судить прямо в колонии, чтоб два раза не вставать, любой, заикнувшийся о свободных выборах — уже террорист, а править нами, видимо, собираются вечно — нормально, терпим. Нравится?

Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится — чемодан-вокзал-Израиль!

И сам терплю. С колоссальным трудом.

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