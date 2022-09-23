Дружина Макаревича перейшла на українську мову і знялася у кольорах нашого прапора (фото)

Варто зазначити, що Ейнат народилася у Києві, проте після переїхала до Ізраїлю.

Дружина знаменитого музиканта, засновника та лідера гурту "Машина часу" Андрія Макаревича, який раніше розкритикував путінський режим, ізраїльська журналістка Ейнат Кляйн зворушила українців своїм вчинком. Вона присвятила Україні пост у соцмережах та підписала його українською мовою.

На своїй сторінці в Instagram Ейнат опублікувала миле фото із сином від Макаревича Ейтаном, а у підписі красувався напис українською мовою. Зазначимо, що кольорову гаму фото Кляйн обрала відповідну – у кольорах українського прапора. Малюк одягнений у жовтому боді, а вона у блакитній кофті і навіть з блакитним годинником на руці.

"Перемога буде за н̶а̶м̶и ними! 🇺🇦" — підписала фото Ейнат.

У коментарях українці засипали дружину Макаревича подячними повідомленнями, позитивними відгуками та компліментами. Всі дякують їй за небайдужість і підтримку.

Як відомо, Макаревич виступав проти окупації росією Криму, через що протягом кількох років відчував труднощі з проведенням концертів. Наприкінці січня 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення він та низка інших громадських та культурних діячів почали збирати підписи проти початку повномасштабної війни з Україною.