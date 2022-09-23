Жена Макаревича перешла на украинский язык и снялась в цветах нашего флага (фото)

Стоит отметить, что Эйнат родилась в Киеве, однако после переехала в Израиль.

Жена знаменитого музыканта, основателя и лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, который ранее раскритиковал путинский режим, израильская журналистка Эйнат Кляйн умилила украинцев своим поступком. Она посвятила Украине пост в соцсетях и подписала его на украинском языке.

На своей странице в Instagram Эйнат опубликовала милое фото с сыном от Макаревича Эйтаном, а в подписи красовалась надпись на украинском языке. Отметим, что цветовую гамму фото Кляйн выбрала соответствующую — в цветах украинского флага. Малыш одет в желтое боди, а она в голубой кофте и даже с голубыми часами на руке.

"Перемога буде за н̶а̶м̶и̶ ними! 🇺🇦" — подписала фото Эйнат.

В комментариях украинцы засыпали супругу Макаревича благодарственными сообщениями, положительными отзывами и комплиментами. Все благодарят ее за небезразличие и за поддержку.

Как известно, Макаревич выступал против оккупации россией Крыма из-за чего в течение нескольких лет испытывал трудности с проведением концертов. В конце января 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения он и ряд других общественных и культурных деятелей начали собирать подписи против начала полномасштабной войны с Украиной.