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Макаревич высмеял россию и россиян, спев о них правдивую песню: "Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану" (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Андрей Макаревич внесен в список "иностранных агентов" в рф Новость обновлена 23 октября 2022, 09:44
Андрей Макаревич внесен в список "иностранных агентов" в рф

В короткой песне артист красочно описал все, что происходит в современной россии.

Известный российский музыкант, основатель и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее раскритиковал путинский режим, продолжает осуждать рф за ее поступки. Певец написал красноречивый трек, в которой рассказал правду о современной россии, ее гражданах, и даже духовной составляющей.

Своим творением Макаревич поделился на своей странице в Фейсбук, опубликовав черно-белый ролик, на котором он поет, аккомпанируя себе на гитаре. Стоит отметить, что в песне нет упоминания названия страны, однако по тексту несложно догадаться.

В своей новой песне Макаревич достаточно коротко, но очень точно описал, что сейчас происходит в современной россии, о "зомбированных" пропагандой граждан и о войне. Также не забыл упомянуть и патриарха Кирилла, назвав его "сатаной", и "любителей" восхититься символикой "Z".

"От физ.иноагента" — коротко пописал видео Макаревич.

Полный текст песни Макаревича:

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну, где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги заср*ты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну, и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет, иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "знаете, езжайте, побывайте",

Как известно, Макаревич выступал против оккупации россией Крыма из-за чего в течение нескольких лет испытывал трудности с проведением концертов. В конце января 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения он и ряд других общественных и культурных деятелей начали собирать подписи против начала полномасштабной войны с Украиной.

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#Макаревич #Песня #Андрей Макаревич