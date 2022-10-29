У росії "серйозно покарають" Пугачову, Меладзе і Макаревича, які виступили проти війни

Російських зірок, які підтримали Україну, хочуть позбавити всіх звань у себе на батьківщині

Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Андрія Макаревича, Семена Слєпакова та інших російських артистів, які поїхали з росії після 24 лютого, хочуть позбавити всіх звань.

Як повідомляє Телеграм Mash, такий аудит вже розроблявся в Мінкульті рф.

Російські чиновники хочуть позбавити "народних" та "заслужених" усіх тих, хто не підтримав або публічно засудив так звану "спецоперацію". Наголошується, що у планах є навіть скасування присвоєння російського громадянства.

"Забирають видані раніше звання, анулюють скоринки, позбавлять виплат. У тому числі й у тих, хто все ще перебуває в росії — так що Валерію Меладзе теж не варто розслаблятися", — пише канал.

Від’їзд Алли Пугачової з росії до Ізраїлю

Як повідомлялося, Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова закликала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянки Ізраїлю.