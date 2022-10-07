Відомий своїми глибоко "скріпними" поглядами російський депутат Мілонов образив Пугачову, назвавши її боягузливою зрадницею

Після того, як відома російська співачка Алла Пугачова виїхала з росії разом зі своїми дітьми і почала жити в Ізраїлі, її регулярно ображають її співвітчизники. Так раніше на фасаді пропагандистського телецентру "Останкіно" до неї з’явилося нове хамське звернення. Тепер же свої "5 копійок" в обговорення від’їзду Пугачової з Росії вирішив вставити депутат держдуми рф Віталій Мілонов.

Відомий своїми глибоко "скріпними" поглядами Мілонов образив Пугачову, назвавши її боягузливою зрадницею, і навіть невтішно пройшовся зовні Примадонни.

Мілонов образив Пугачову

Вона боягузливо приперлася назад в росію, не маючи сміливості взагалі зізнатися з метою свого, так би мовити, візиту. гіркий хліб зрадника, бо там ви будете не потрібні нікому.

Від’їзд Пугачової з росії до Ізраїлю

Як повідомлялося, Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента рф путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянки Ізраїлю.