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"Пути назад не будет": в россии брызжут желчью из-за отъезда Пугачевой

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Автор
Пугачева получила паспорт гражданки Израиля Новость обновлена 07 октября 2022, 13:02
Пугачева получила паспорт гражданки Израиля

Известный своими глубоко "скрепными" взглядами российский депутат Милонов оскорбил Пугачеву, назвав ее трусливой предательницей

После того как известная российская певица Алла Пугачева уехала из россии вместе со своими детьми и стала жить в Израиле, ее регулярно оскорбляют ее же соотечественники. Так, ранее на фасаде пропагандистского телецентра "Останкино" к ней появилось новое хамское обращение. Теперь же свои "5 копеек" в обсуждение отъезда Пугачевой из рф решил вставить депутат госдумы рф виталий милонов.

Известный своими глубоко "скрепными" взглядами Милонов оскорбил Пугачеву, назвав ее трусливой предательницей, и даже нелестно прошелся по внешности Примадонны.

Виталий Милонов
Милонов оскорбил Пугачеву

"Она трусливо приперлась назад в россию, не имея смелости вообще сознаться в целях своего, так сказать, визита. Отсюда несвязанная речь, скошенные глаза и вытянутый нос Аллы Борисовны – бывшей советской Примадонны, которая обязана своей шикарной карьерой министерству культуры СССР… Узнаете, насколько горек хлеб предателя, потому что там вы будете не нужны никому. Вас используют и выкинут, но в россию вам уже пути назад не будет", — брызнул желчью российский депутат.

Отъезд Пугачевой из россии в Израиль

Как сообщалось, Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданки Израиля.

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#Алла Пугачева #Максим Галкин