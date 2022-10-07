Известный своими глубоко "скрепными" взглядами российский депутат Милонов оскорбил Пугачеву, назвав ее трусливой предательницей

После того как известная российская певица Алла Пугачева уехала из россии вместе со своими детьми и стала жить в Израиле, ее регулярно оскорбляют ее же соотечественники. Так, ранее на фасаде пропагандистского телецентра "Останкино" к ней появилось новое хамское обращение. Теперь же свои "5 копеек" в обсуждение отъезда Пугачевой из рф решил вставить депутат госдумы рф виталий милонов.

Известный своими глубоко "скрепными" взглядами Милонов оскорбил Пугачеву, назвав ее трусливой предательницей, и даже нелестно прошелся по внешности Примадонны.

Милонов оскорбил Пугачеву

"Она трусливо приперлась назад в россию, не имея смелости вообще сознаться в целях своего, так сказать, визита. Отсюда несвязанная речь, скошенные глаза и вытянутый нос Аллы Борисовны – бывшей советской Примадонны, которая обязана своей шикарной карьерой министерству культуры СССР… Узнаете, насколько горек хлеб предателя, потому что там вы будете не нужны никому. Вас используют и выкинут, но в россию вам уже пути назад не будет", — брызнул желчью российский депутат.

Отъезд Пугачевой из россии в Израиль

Как сообщалось, Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданки Израиля.