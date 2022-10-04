"Были холопами, стали рабами": Пугачева дерзко ответила своим хейтерам

Примадонна не стала молчать и оставила своим критикам колкое послание.

После того как известная российская певица Алла Пугачева спонтанно покинула россию вместе со своими детьми и уехала обратно в Израиль, на фасаде пропагандистского телецентра "Останкино" к ней появилось новое "сообщение". Артистка решила не быть невоспитанной, и ответила всем своим хейтерам.

Достаточно дерзкую публикацию Алла Борисовна опубликовала на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что конкретных адресатов указано не было, но по тексту понятно, что она обращается к определенным персонам (видимо, кто знает, тот поймет).

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ" — написала Примадонна.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.