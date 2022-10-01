Сбежавшая из россии Пугачева продает свой знаменитый замок в Грязи за баснословную сумму

Звезда российского шоу-бизнеса решила оборвать все связи с россией

Покинувшая россию с детьми Алла Пугачева выставила на продажу свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, ради продажи артистка и возвращалась на родину. К тому же Примадонна забрала документы детей из школы (личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах Гарри и Лизы).

За замок в Грязи Пугачева запросила миллиард рублей (более 600 млн грн). Пока не нашлось нового владельца недвижимости, за жильем присматривает (и живет там же) внук Пугачевой — Никита Пресняков.

В замке 6 этажей. На самом последнем — стеклянный пол. А также там есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и молчавшая месяцами певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.