Пугачова, що втекла з росії, продає свій знаменитий замок у Грязі за нечувану суму

Зірка російського шоубізнесу вирішила обірвати усі зв’язки з росією

Алла Пугачова, що залишила росію з дітьми, виставила на продаж свій знаменитий замок у підмосковному селі Грязь.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, заради продажу артистка і поверталася до батьківщини. До того ж Примадонна забрала документи дітей зі школи (особисті справи, табелі успішності, медкарти та відомості про грамоти та нагороди Гаррі та Лізи).

За замок у Грязі Пугачова запросила мільярд рублів (понад 600 млн грн). Поки не знайшлося нового власника нерухомості, за житлом доглядає (і мешкає там же) онук Пугачової — Микита Пресняков.

У замку 6 поверхів. На останньому — скляна підлога. А також там є басейн, кінотеатр, літній театр та шикарний сад.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка, що мовчала місяцями, вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова затребувала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.