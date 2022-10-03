Уехавшей из россии Пугачевой задали вопрос на "Останкино": россияне снова нахамили (фото)

В этот раз российскую певицу упрекнули за отъезд из рф

Возвращение Аллы Пугачевой в россию после пятимесячного отсутствия в конце августа вызвало волну критики в ее адрес со стороны пропагандистов и "обычных россиян". Теперь за свой неожиданный отъезд с детьми от Максима Галкина к Примадонне матерно обратились на фасаде пропагандистского телецентра "Останкино".

"Алла, так нах*я ты вообще приезжала?" — фраза, которую на здании транслировали с помощью световой проекции. Надпись появилась в темное время, чтобы ее могли увидеть случайные прохожие.

Напомним, что после отъезда исполнительницы в СМИ появилась информация, что она и Максим Галкин окончательно решили разорвать все связи с рф. Известно, что приезд Примадонны был для того, чтобы забрать из школы документы детей, а также, чтобы подготовить документы к продаже дома в Подмосковье.

Это уже третье сообщение на телецентре, обращенное Пугачевой. Первое появилось в мае 2022 года после отъезда звездных супругов в Израиль — оно тоже было матерным. Тогда на "Останкино" высветили надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла ты давно тут всех за***ла".

Второе появилось сразу после приезда певицы на родину. Неизвестные решили уточнить у Примадонны, почему она вернулась в россию без своего мужа, российского юмориста Максима Галкина. Матерное обращение на телецентре, адресованное к 73-летней певице, гласило: "Алла, где мужа прое**ла?".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.