Пугачовій, яка виїхала з росії, задали питання на "Останкіно": росіяни знову нахамили (фото)

Цього разу російській співачці дорікнули за від’їзд з рф

Повернення Алли Пугачової до росії після п’ятимісячної відсутності наприкінці серпня викликало хвилю критики на її адресу з боку пропагандистів та "звичайних росіян". Тепер за свій несподіваний від’їзд із дітьми від Максима Галкіна до Примадонни матюкливо звернулися на фасаді пропагандистського телецентру "Останкіно".

"Алло, то нах*я ти взагалі приїжджала?" — фраза, яку на будівлі транслювали за допомогою світлової проєкції. Напис з’явився у темний час, щоб його могли побачити випадкові перехожі.

Нагадаємо, що після від’їзду виконавиці у ЗМІ з’явилася інформація, що вона та Максим Галкін остаточно вирішили розірвати всі зв’язки з рф. Відомо, що приїзд Примадонни був для того, щоб забрати зі школи документи дітей, а також підготувати документи до продажу будинку в Підмосков’ї.

Це вже третє повідомлення на телецентрі, звернене до Пугачової. Перше з’явилося у травні 2022 року після від’їзду зіркового подружжя до Ізраїлю — воно теж було матюкливим. Тоді на "Останкіно" висвітлили напис: "Алло, добре, що ти втекла. Алла ти давно тут усіх за***ла".

Друге з’явилося одразу після приїзду співачки на батьківщину. Невідомі вирішили уточнити у Примадонни, чому вона повернулася в росію без свого чоловіка, російського гумориста Максима Галкіна. Матюкливе звернення на телецентрі, адресоване до 73-річної співачки, гласило: "Алла, де чоловіка прої**ла?".

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом вслід за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.