"Були холопами, стали рабами": Пугачова зухвало відповіла своїм хейтерам

Примадонна не стала мовчати і залишила своїм критикам послання.

Після того, як відома російська співачка Алла Пугачова спонтанно покинула росію разом зі своїми дітьми та поїхала назад до Ізраїлю, на фасаді пропагандистського телецентру "Останкіно" до неї з’явилося нове "повідомлення". Артистка вирішила не бути невихованою і відповіла всім своїм хейтерам.

Досить зухвалу публікацію Алла Борисівна опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. Слід зазначити, що конкретних адресатів зазначено не було, але з тексту зрозуміло, що вона звертається до певних персон (мабуть, хто знає, той зрозуміє).

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. БУЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ" — написала Примадонна.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.