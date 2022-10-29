В россии "серьезно покарают" выступивших против войны Пугачеву, Меладзе и Макаревича

Поддержавших Украину российских звезд хотят лишить всех званий у себя на родине

Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Семена Слепакова и других российских артистов, уехавших из россии после 24 февраля, хотят лишить всех званий.

Как передает Телеграм Mash, такой аудит уже разрабатывался в Минкульте рф.

Российские чиновники хотят лишить "народных" и "заслуженных" всех тех, кто не поддержал или публично осудил так званую "спецоперацию". Отмечается, что в планах есть даже отмена присвоения российского гражданства.

"Забирают выданные ранее звания, аннулируют корочки, лишат выплат. В том числе и у тех, кто все еще находится в россии — так что Валерию Меладзе тоже не стоит расслабляться", — пишет канал.

Отъезд Аллы Пугачевой из россии в Израиль

Как сообщалось, Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданки Израиля.